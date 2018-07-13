В Раде пока нет голосов для конституционной реформы - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня в Верховной Раде нет необходимых голосов для того, чтобы изменить Конституцию и устранить дуализм власти. Об этом во время итоговой пресс-конференции завил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Я являюсь большим сторонником конституционной реформы (устранение дуализма власти и перераспределение полномочий - ред.) - я понимаю, что на сегодня мы еще не имеем в зале достаточно голосов, но называние тех изменений, модель, и дискуссия вокруг этого вопроса - это правильно. Дискуссию считаю правильным, конституционную реформу считаю необходимо проводить и считаю, что однажды мы сможем выйти на общий консенсус, общее понимание тех конституционных изменений", - подчеркнул Парубий.
Напомним, Парубий рассказал, когда Рада сможет отменить депутатскую неприкосновенность.
Как сообщал УНН, Парубий рассказал, как часто и для чего встречается с Президентом.