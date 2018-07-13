У Раді поки немає голосів для конституційної реформи - Парубій

"Я є великим прихильником конституційної реформи (усунення дуалізму влади та перерозподіл повноважень – ред.) – я розумію, що станом на сьогодні ми ще не маємо у залі достатньо голосів, але озвучення тих змін, модель, і дискусія навколо цього питання – це правильно. Дискусію вважаю правильним, конституційну реформу вважаю необхідно проводити і вважаю, що одного дня ми зможемо вийти на загальний консенсус, загальне розуміння тих конституційних змін", - підкреслив А.Парубій.



Нагадаємо, Парубій розповів, коли Рада зможе скасувати депутатську недоторканність.



Як повідомляв УНН, Парубій розказав, як часто і для чого зустрічається з Президентом.