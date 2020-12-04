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В Раде COVID-19 переболело более 100 депутатов - Разумков

В Раде COVID-19 переболело более 100 депутатов - Разумков

Киев  •  УНН

 • 15184 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины коронавирусной болезнью COVID-19 переболело более 100 народных депутатов. Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "НАШ", передает УНН.

"По состоянию на сегодня 26 народных депутатов болеет, и я уверен, что более 100 (переболело COVID-19-ред.), Я думаю, что 150 человек уже есть. И 67 человек болеет в аппарате", - сказал Разумков.

По его словам, некоторые из нардепов даже переболели по второму разу.

Как сообщал УНН, глава ВРУ Дмитрий Разумков в ноябре заболел коронавирусом, находился на самоизоляции и работал в удаленном режиме.

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