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У Раді на COVID-19 перехворіло більше 100 депутатів - Разумков

У Раді на COVID-19 перехворіло більше 100 депутатів - Разумков

Київ • УНН

 • 15198 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Верховній раді України на коронавірусну хворобу COVID-19 перехворіло понад 100 народних депутатів. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу “НАШ”, передає УНН.

“Станом на сьогодні 26 народних депутатів хворіє, і я впевнений, що більше 100 (перехворіло на COVID-19- ред.), я думаю що 150 людей вже є. І 67 людей хворіє в апараті”, - сказав Разумков.

З його слів, дехто з нардепів навіть перехворів по другому разу.

Як повідомляв УНН, голова ВРУ Дмитро Разумков у листопаді захворів на коронавірус, перебував на самоізоляції та працював у віддаленому режимі.

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