У Раді на COVID-19 перехворіло більше 100 депутатів - Разумков

“Станом на сьогодні 26 народних депутатів хворіє, і я впевнений, що більше 100 (перехворіло на COVID-19- ред.), я думаю що 150 людей вже є. І 67 людей хворіє в апараті”, - сказав Разумков.

З його слів, дехто з нардепів навіть перехворів по другому разу.

Як повідомляв УНН, голова ВРУ Дмитро Разумков у листопаді захворів на коронавірус, перебував на самоізоляції та працював у віддаленому режимі.