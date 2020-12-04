У Раді на COVID-19 перехворіло більше 100 депутатів - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Верховній раді України на коронавірусну хворобу COVID-19 перехворіло понад 100 народних депутатів. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу “НАШ”, передає УНН.
“Станом на сьогодні 26 народних депутатів хворіє, і я впевнений, що більше 100 (перехворіло на COVID-19- ред.), я думаю що 150 людей вже є. І 67 людей хворіє в апараті”, - сказав Разумков.
З його слів, дехто з нардепів навіть перехворів по другому разу.
Як повідомляв УНН, голова ВРУ Дмитро Разумков у листопаді захворів на коронавірус, перебував на самоізоляції та працював у віддаленому режимі.