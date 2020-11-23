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Разумков досі перебуває на самоізоляції та працює віддалено

Разумков досі перебуває на самоізоляції та працює віддалено

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков, який хворіє на коронавірус, досі перебуває на самоізоляції та працює у віддаленому режимі. Про це журналістам повідомила його прессекретар Ольга Туній, передає УНН.

“Дмитро Олександрович продовжує перебувати вдома на самоізоляції та працювати віддалено. Дуже сподіваємося, що вже скоро буде у звичному режимі”, — зазначила Туній.

Як повідомляв УНН раніше, у голови ВРУ Дмитра Разумкова підтвердили коронавірус.

Після чого він передав свої повноваження заступниці голови ВРУ Олені Кондратюк, адже у його першого заступника Руслана Стефанчука також виявили коронавірус.

У Регламентному комітеті ВР заявили, якщо голова Верховної Ради Дмитро Разумков хворітиме протягом довгого часу, то є процедура підписання документів онлайн. Відтак, його відсутність не ставить під загрозу підписання важливих законопроектів, зокрема, Держбюджету на 2021 рік.

Сьогодні, 23 листопада, Разумков підписав два законопроекти. Одним в цьому році передбачається виділення 1,4 млрд грн грн на зарплати шахтарям та перерахунок коштів для фонду боротьби з коронавірусом.

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