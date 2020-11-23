Разумков підписав законопроекти про направлення коштів шахтарям та для "ковідного" фонду

"Цими законами визначено додаткові джерела фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 у сумі 8,9 млрд грн. Зокрема, для забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров’я на спалахи цієї хвороби, надання медичної допомоги пацієнтам, а саме: для закупівлі засобів індивідуального захисту, реактивів, тест-систем, медичних виробів, дезінфекційних засобів, на придбання медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних та рентгенологічних досліджень, здійснення ефективного та якісного лікування та інше", - йдеться у повідомленні.

Так, спікер ВР підписав відповідні законопроекти №4119 та №41120.

"Також врешті вирішено питання щодо виплати заборгованості заробітної плати шахтарям. Адже тепер з'являється можливість забезпечити додаткові джерела фінансування видатків на реструктуризацію вугільної галузі з метою погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств. Загалом, вугільна галузь отримає 1,4 млрд грн", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому законопроект, яким в цьому році передбачається виділення 1,4 млрд грн грн на зарплати шахтарям та перерахунок коштів для фонду боротьби з коронавірусом.