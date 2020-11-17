ВР ухвалила законопроект про направлення коштів для зарплат шахтарям та для “ковідного фонду”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект, яким в цьому році передбачається виділення 1,4 млрд грн грн на зарплати шахтарям та перерахунок коштів для фонду боротьби з коронавірусом. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект №4119 має на меті:
- врегулювати бюджетну заборгованість ПАТ "Укрнафта" минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій;
- забезпечити додаткові джерела фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, для закупівлі засобів індивідуального захисту, реактивів, тест-систем, медичних виробів, дезінфекційних засобів, на придбання медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних та рентгенологічних досліджень, здійснення ефективного та якісного лікування;
- забезпечити додаткові джерела фінансування видатків на реструктуризацію вугільної галузі з метою погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств;
- врегулювати розрахунки по зеленій енергетиці.
Окрім того, 272 парламентарі ухвалили в цілому законопроект №4120, який пов’язаний з №4119 для реалізації транзакції.
Як повідомляв УНН раніше, парламентарі ухвалили за основу законопроект, яким в цьому році передбачається виділення 1,4 млрд грн грн на зарплати шахтарям та перерахунок коштів для фонду боротьби з коронавірусом.