ВР ухвалила законопроект про направлення коштів для зарплат шахтарям та для “ковідного фонду”

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект №4119 має на меті:

- врегулювати бюджетну заборгованість ПАТ "Укрнафта" минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій;

- забезпечити додаткові джерела фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, для закупівлі засобів індивідуального захисту, реактивів, тест-систем, медичних виробів, дезінфекційних засобів, на придбання медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних та рентгенологічних досліджень, здійснення ефективного та якісного лікування;

- забезпечити додаткові джерела фінансування видатків на реструктуризацію вугільної галузі з метою погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств;

- врегулювати розрахунки по зеленій енергетиці.

Окрім того, 272 парламентарі ухвалили в цілому законопроект №4120, який пов’язаний з №4119 для реалізації транзакції.

Як повідомляв УНН раніше, парламентарі ухвалили за основу законопроект, яким в цьому році передбачається виділення 1,4 млрд грн грн на зарплати шахтарям та перерахунок коштів для фонду боротьби з коронавірусом.