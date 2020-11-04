ВР підтримала направлення коштів для зарплат шахтарям та для “ковідного” фонду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект, яким в цьому році передбачається виділення 1,4 млрд грн грн на зарплати шахтарям та перерахунок коштів для фонду боротьби з коронавірусом. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

"Хочу презентувати законопроект №4119, який спрямований на те, щоб врегулювати багаторічний конфлікт між НАК "Нафтогаз України" та Укрнафтою. Для того, щоб мати запобіжних по міжнародних арбітражах, які зараз ідуть в інтересах державної компанії НАК "Нафтогаз" - вивільнити більше 10 млрд грн в цьому році та спрямувати 1,4 млрд грн на виплату заборгованості шахтарям по зарплатах, а всю решту перерахувати в фонд боротьби з коронавірусом", - сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект має на меті:

- врегулювати бюджетну заборгованість ПАТ "Укрнафта" минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій;

- забезпечити додаткові джерела фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, для закупівлі засобів індивідуального захисту, реактивів, тест-систем, медичних виробів, дезінфекційних засобів, на придбання медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних та рентгенологічних досліджень, здійснення ефективного та якісного лікування;

- забезпечити додаткові джерела фінансування видатків на реструктуризацію вугільної галузі з метою погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств;

- врегулювати розрахунки по зеленій енергетиці.

Окрім того, ВР ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей адміністрування податків в цілях фінансування видатків, визначених в держбюджеті на 2020 рік.

“Цей законопроект №4120 напряму пов’язаний з №4119, щоби вся транзакція, котру вже доповідав бюджетний комітет здійснилася. Треба проголосувати цей законопроект у якості зміни до Податкового кодексу для того, щоб завершити всю транзакцію”, - сказав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Нагадаємо, як заявив голова ВРУ Дмитро Разумков у зверненні до нардепів, треба відповідально ставитися до того, куди розподіляються кошти з “ковідного” фонду, “треба розставляти пріоритети”.

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