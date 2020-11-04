ВР поддержала направление средств для зарплат шахтерам и для "ковидного" фонда

"Хочу представить законопроект №4119, который направлен на то, чтобы урегулировать многолетний конфликт между НАК "Нафтогаз Украины" и Укрнафтой. Для того, чтобы меры по международных арбитражах, которые сейчас идут в интересах государственной компании НАК "Нафтогаз" - высвободить более 10 млрд грн в этом году и направить 1,4 млрд грн на выплату задолженности шахтерам по зарплатам, а все остальные перечислить в фонд борьбы с коронавирусом", - сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект имеет цель:

- урегулировать бюджетную задолженность ПАО "Укрнафта" прошлых периодов с учетом штрафных и финансовых санкций;

- обеспечить дополнительные источники финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, приобретение средств индивидуальной защиты, реактивов, тест-систем, медицинских изделий, дезинфекционных средств, на приобретение медицинского и лабораторного оборудования для проведения лабораторных и рентгенологических исследований, осуществления эффективного и качественного лечения;

- обеспечить дополнительные источники финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли с целью погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий;

- урегулировать расчеты по зеленой энергетике.

Кроме того, ВР приняла за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей администрирования налогов в целях финансирования расходов, определенных в госбюджете на 2020 год.

"Этот законопроект №4120 напрямую связан с №4119, чтобы вся транзакция, которую уже докладывал бюджетный комитет, осуществилась. Надо проголосовать этот законопроект в качестве изменения в Налоговый кодекс для того, чтобы завершить всю транзакцию", - сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, как заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков в обращении к нардепам, надо ответственно относиться к тому, куда распределяются средства с "ковидного" фонда, "надо расставлять приоритеты".