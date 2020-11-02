Разумков попросив нардепів відповідально розподіляти кошти з "ковідного" фонду

“Ми всі з вами бачили новини за минулий тиждень. В першу чергу я хотів би звернутися до комітету з питань бюджету. Давайте відповідально ставитися до того, куди ми витрачаємо кошти з ковідного фонду. Я розумію, що у нас багато галузей, які потребують підтримки, в тому числі в культурному сенсі”, — зауважив Разумков.

За його словами, кіно-, фото-індустрія та театри дійсно потребують підтримки від держави, але потрібно вміти розставляти пріоритети.

“В першу чергу давайте розставляти пріоритети — у нас є медики, вчителі, військовослужбовці на Сході держави, правоохоронці, які виконують функції, пов’язані з ризиком і роботою з ковідом”, — додав Разумков.

Нагадаємо, за інформацією Мінфіну, станом на 23 жовтня з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 52% від загальної суми.