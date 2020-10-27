Мінфін: із Фонду боротьби з COVID-19 витратили уже понад половину коштів

"Станом на 23 жовтня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 34,1 млрд грн з 66 млрд грн. Це становить 52% від загальної суми. На сферу охорони здоров’я використано 5,8 млрд грн із передбачених 16,3 млрд грн або 35%", - сказано у повідомленні пресслужби.

За даними Мінфіну, зокрема:

▪️ на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень витрачено 21 млн грн (виділено 100 млн грн);

▪️ на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних працівників витрачено 624 млн грн з передбачених 2,9 млрд грн;

▪️ на субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямовано 571 млн грн;

▪️ на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 2,7 млрд грн з передбачених 6 млрд грн;

▪️ у сфері соціального захисту використано 9,3 млрд грн (89%) з передбачених 10,4 млрд грн;

▪️ на забезпечення правопорядку використано 2,4 млрд грн з 2,7 млрд грн (91%);

▪️ на будівництво і ремонт доріг використано 16,3 млрд грн (47%) з виділених 35 млрд гривень;

▪️ на державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій передбачено 1 млрд грн, із яких наразі використано лише 6 млн гривень;

▪️ на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, із яких наразі використано 165 млн грн або 31%.

Також вказується, що кошти, виділені на придбання обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, поки не використовувались, повідомили в міністерстві.

Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський спростував думки щодо нецільового використання коштів, направлених на боротьбу з пандемією.