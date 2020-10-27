Минфин: из Фонда борьбы с COVID-19 потратили уже более половины средств

"По состоянию на 23 октября 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн с 66 млрд грн. Это составляет 52% от общей суммы. На сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Минфина, в частности:

▪️ на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн (выделено 100 млн грн);

▪️ на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников потрачено 624 млн грн из предусмотренных 2,9 млрд грн;

▪️ на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн;

▪️ на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн;

▪️ в сфере социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн;

▪️ на обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн из 2,7 млрд грн (91%);

▪️ на строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд гривен;

▪️ на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрено 1 млрд грн, из которых пока использовано только 6 млн гривен;

▪️ на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 165 млн грн или 31%.

Также указывается, что средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались, сообщили в министерстве.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский опроверг мнение касательно нецелевого использования средств, направленных на борьбу с пандемией.