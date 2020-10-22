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Ніхто від COVID-хворих гроші не забирав - Зеленський

Ніхто від COVID-хворих гроші не забирав - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський спростував думки, щодо нецільового використання коштів, направлених на боротьбу з пандемією. Про це повідомляє УНН, з посиланням на сайт ОП.

“Ніхто від COVID-хворих гроші не забирав”, — наголосив Глава держави.

На запитання щодо нецільового використання коштів з Фонду боротьби з коронавірусом Президент зауважив, що COVID-фонд складається не з окремо наданих грошей, а з коштів державного бюджету, які раніше виділялись на різні програми, але їхня реалізація була тимчасово зупинена через епідемію. Так, за словами Володимира Зеленського, програма “Велике будівництво” фінансується завдяки частині коштів, які НАК “Нафтогаз України” виграла у Стокгольмському арбітражі в російської компанії “Газпром”. Програма передбачає відновлення доріг, якими, серед іншого, “швидкі” доправляють хворих до лікарень.

Президент також відзначив кваліфікацію українських медиків у лікуванні коронавірусних хворих та важливість їхнього достатнього грошового забезпечення.

“У нас майже найнижчий у Європі показник смертності — 1,9% (від кількості хворих. — Ред.) через те, що лікарі знають, як лікувати COVID-хворих. Вони швидко навчилися — італійці не просто так запрошували наших медиків”, — зауважив Президент, додавши, що з вересня медичним працівникам підвищили зарплати.

Володимир Зеленський також вважає доцільним посилення відповідальності за недотримання карантинних заходів. Він додав, що регулярно проводить наради, зокрема з представниками місцевої влади, щодо небезпеки нової хвилі епідемії. І вже розпочаті кримінальні провадження проти міських голів через недотримання карантину.

Президент також розповів, що клінічні випробування (поки що не на людях) проходить унікальна українська вакцина від COVID-19. Фахівці працювали над препаратом близько шести місяців.

Додамо, що глава держави зауважив, що в Україні ще з радянських часів ніхто не займався розробкою вакцин. Він додав, що якщо вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування — він готовий випробувати її на собі.

“Але, незважаючи на нашу українську вакцину, якщо у когось підтверджена вакцина буде раніше, ми будемо закуповувати у будь-якому випадку. Ми не чекатимемо нашої, але потім її теж додамо. Бо з COVID ми будемо боротись не один рік. Вакцина буде працювати багато років”, — розповів президент.

Нагадаємо, що Фаворов розповів, скільки часу займе виготовлення вакцини від COVID-19 в Україні.

Українські Національні Новини

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