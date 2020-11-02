Разумков попросил нардепов ответственно распределять средства с "ковидного" фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Надо ответственно относиться к тому, куда распределяются средства с “ковидного” фонда, “надо расставлять приоритеты”. Об этом заявил на заседании согласительного совета председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
“Мы все с вами видели новости за прошедшую неделю. В первую очередь я хотел бы обратиться в комитет по вопросам бюджета. Давайте ответственно относиться к тому, куда мы тратим средства с ковидного фонда. Я понимаю, что у нас много отраслей, нуждающихся в поддержке, в том числе в культурном смысле”, — отметил Разумков.
По его словам, кино-, фото-индустрия и театры действительно нуждаются в поддержке от государства, но нужно уметь расставлять приоритеты.
“В первую очередь давайте расставлять приоритеты — у нас есть медики, учителя, военнослужащие на Востоке государства, правоохранители, которые выполняют функции, связанные с риском и работой с ковидом”, — добавил Разумков.
Напомним, по информации Минфина, по состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 52% от общей суммы.