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ВР приняла законопроект о направлении средств для зарплат шахтерам и для "ковидного фонда"

ВР приняла законопроект о направлении средств для зарплат шахтерам и для "ковидного фонда"

Киев  •  УНН

 • 14653 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект, которым в этом году предусматривается выделение 1,4 млрд грн грн на зарплаты шахтерам и перечисление средств для фонда борьбы с коронавирусом. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект №4119 имеет цель:

- урегулировать бюджетную задолженность ПАО "Укрнафта" прошлых периодов с учетом штрафных и финансовых санкций;

- обеспечить дополнительные источники финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, приобретение средств индивидуальной защиты, реактивов, тест-систем, медицинских изделий, дезинфекционных средств, на приобретение медицинского и лабораторного оборудования для проведения лабораторных и рентгенологических исследований, осуществления эффективного и качественного лечения;

- обеспечить дополнительные источники финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли с целью погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий;

- урегулировать расчеты по зеленой энергетике.

Кроме того, 272 парламентария приняли в целом законопроект №4120, который связан с №4119 для реализации транзакции.

Как сообщал УНН ранее, парламентарии приняли за основу законопроект, которым в этом году предусматривается выделение 1,4 млрд грн грн на зарплаты шахтерам и перечисление средств для фонда борьбы с коронавируса.

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