Разумков тимчасово передав свої повноваження заступниці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков тимчасово передав свої повноваження заступниці Олені Кондратюк. Про це він заявив під час відеовключення на Погоджувальній раді, передає кореспондент УНН.
"На минулому тижні мною було видано розпорядження голови ВРУ про тимчасове покладання обов’язків на заступника голови ВРУ Олену Кондратюк…Сьогодні ті виклики, які перед нею постали, будуть потребувати і вашої підтримки (нардепів - ред)", - сказав Разумков.
Нагадаємо, за інформацією нардепа, сьогодні о 09:30 відбулася нарада глав парламентський фракцій, на якому вони затвердили порядок денний на завтра. Рада планує розглянути постанови про попередження про карантин за тиждень і про скасування карантину вихідного дня.