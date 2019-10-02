В Совете Федерации РФ заявили, что "Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями якобы “пытается дезавуировать подписание „формулы Штайнмайера“, но ни Россия, ни Донбасс не признают некий новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей без согласования с Контактной группой”. Такое мнение выразил в среду российский сенатор Алексей Пушков, пишет УНН.
“Подписав “формулу Штайнмайера”, Зеленский пытается теперь ее дезавуировать, действуя в духе (бывшего президента Украины Петра) Порошенко. Он хочет принять “новый закон об особом статусе”. Но ни Донбасс, ни Россия его не признают. Любые изменения должны быть согласованы в Контактной группе и в “нормандской четверке”, — написал Пушков в Twitter.
Как писал УНН ранее, определение сроков проведения саммита “нормандской четверки” станет возможным только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил ТАСС помощник президента РФ Владислав Сурков, комментируя итоги заседания контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое состоялось во вторник.
Подписав “формулу Штайнмайера”, Зеленский пытается теперь ее дезавуировать, действуя в духе Порошенко. Он хочет принять “новый закон о особом статусе”. Но ни Донбасс, ни Россия Эго не признают. Любые изменения Должны быть согласованы в контактной группе и в “нормандской 4-ке”.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 2, 2019
Добавим, что письма от представителей Украины, РФ и боевиков “Л/ДНР” (“отдельных районов Донецкой и Луганской областей”), в которых принимается формула Штайнмайера, опубликованные российской газетой “Коммерсант”.