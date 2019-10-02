У Раді Федерації РФ заявили, що "Росія і Донбас не визнають новий закон про особливий статус"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський своїми заявами нібито “намагається дезавуювати підписання „формули Штайнмайера“, але ні Росія, ні Донбас не визнають якийсь новий закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей без узгодження з Контактною групою”. Таку думку висловив в середу російський сенатор Олексій Пушков, пише УНН.
“Підписавши „формулу Штайнмайера“, Зеленський намагається тепер її дезавуювати, діючи в дусі (колишнього президента України Петра) Порошенка. Він хоче прийняти” новий закон про особливий статус“. Але ні Донбас, ні Росія його не визнають. Будь-які зміни повинні бути узгоджені в Контактній групі і в “нормандській четвірці”, — написав Пушков в Twitter.
Як писав УНН раніше, визначення термінів проведення саміту “нормандської четвірки” стане можливим тільки після відведення військ на узгоджених раніше двох ділянках на лінії зіткнення на Донбасі. Про це заявив ТАСС помічник президента РФ Владислав Сурков, коментуючи підсумки засідання контактної групи по врегулюванню на сході України, що відбулося у вівторок.
Подписав «формулу Штайнмайера», Зеленский пытается теперь ее дезавуировать, действуя в духе Порошенко. Он хочет принять «новый закон об особом статусе». Но ни Донбасс, ни Россия его не признают. Любые изменения должны быть согласованы в контактной группе и в «нормандской 4-ке».— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 2, 2019
Додамо, що листи від представників України, РФ і бойовиків “Л/ДНР” (“окремих районів Донецької та Луганської областей”), в яких приймається формула Штайнмайера, опубліковані російською газетою “Коммерсант”.