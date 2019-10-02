Дата саміту "четвірки" буде узгоджена після розведення в Петрівському і Золотому - Сурков
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Визначення термінів проведення саміту “нормандської четвірки” стане можливим тільки після відведення військ на узгоджених раніше двох ділянках на лінії зіткнення на Донбасі. Про це заявив ТАСС помічник президента РФ Владислав Сурков, коментуючи підсумки засідання контактної групи по врегулюванню на сході України, що відбулося у вівторок, пише УНН.
“Остаточне узгодження дати саміту „нормандської четвірки“ відбудеться після того, як буде практично завершено і підтверджено розведення сил в Петровському і Золотому, — сказав він. — При нормальному розвитку подій на це піде близько двох тижнів”.
“Крім того, — не виключив Сурков, — можлива попередня зустріч міністрів закордонних справ. Після цього всі умови, необхідні для проведення зустрічі лідерів, дійсно, будуть виконані”.
Варто також зазначити, що листи від представників України, РФ і бойовиків “Л/ДНР” (“окремих районів Донецької та Луганської областей”), в яких приймається формула Штайнмайера, опубліковані російською газетою “Коммерсант”.
Як писав УНН раніше, члени тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі і представники окупованих районів Донецької та Луганської областей узгодили формулу Штайнмайера. Про це повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік.