Дата саммита "четверки" будет согласована после разведения в Петровском и Золотом - Сурков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Определение сроков проведения саммита “нормандской четверки” станет возможным только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил ТАСС помощник президента РФ Владислав Сурков, комментируя итоги заседания контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое состоялось во вторник, пишет УНН.
“Окончательное согласование даты саммита „нормандской четверки“ произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом, — сказал он. — При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель”.
“Кроме того, — не исключил Сурков, — возможна предварительная встреча министров иностранных дел. После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены”.
Стоит также отметить, что письма от представителей Украины, РФ и боевиков “Л/ДНР” ( “отдельных районов Донецкой и Луганской областей”), в которых принимается формула Штайнмайера, опубликованные российской газетой “Коммерсантъ”.
Как писал УНН ранее, члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и представители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей согласовали формулу Штайнмайера. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.