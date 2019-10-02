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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Російські ЗМІ опублікували листи з формулою Штайнмайєра, підписані у Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Листи від представників України, РФ і бойовиків “Л/ДНР” (“окремих районів Донецької та Луганської областей”), в яких приймається формула Штайнмайера, опубліковані російською газетою “Коммерсант”, пише УНН.

Російські ЗМІ опублікували листи з формулою Штайнмайєра, підписані у Мінську

Також опубліковано лист представника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка голові ОБСЄ Мирославу Лайчаку.

Згідно з листами, сторони приймають текст, узгодженої діпломатичними радниками глав держав і урядів України, ФРН, Франції та РФ ще 11 вересня 2019 року (так вказано у тексті листів — ред.), за яким формула Штайнмайера нібито повинна бути “імплементована в українське законодавство”.

Лист від України підписав другий президент і представник країни в ТКГ Леонід Кучма.

Як писав УНН раніше, члени тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі і представники окупованих районів Донецької та Луганської областей узгодили формулу Штайнмайера. Про це повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік

Також, про це під час брифінгу у вівторок сказав Президент України Володимир Зеленський.

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