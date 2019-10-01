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В ОБСЄ повідомили подробиці погодження формули Штайнмайєра у Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Члени тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі і представники окупованих районів Донецької та Луганської областей узгодили формулу Штайнмайера. Про це сьогодні повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.

В ОБСЄ повідомили подробиці погодження формули Штайнмайєра у Мінську

"Сьогодні за рекомендацією політичних радників "нормандської четвірки" від 11 вересня члени ТКГ і представники ОРДО і ОРЛО листами на мою адресу підтвердили текст формули Штайнмайера. Текст був узгоджений цими ж радниками в нормандському форматі", - зазначив Сайдік.

Він наголосив, що озвучене ним формулювання - це офіційна версія. Інформація, що з'явилась раніше з цього питання - версії сторін переговорів.

Раніше Президент повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.

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