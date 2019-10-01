В ОБСЕ сообщили подробности согласования формулы Штайнмайера в Минске

"Сегодня по рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября члены ТКГ и представители ОРДО и ОРЛО письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера. Текст был согласован этими же советниками в нормандском формате", - отметил Сайдик.

Он подчеркнул, что озвученная им формулировка - это официальная версия. Информация, которая появилась раньше по этому вопросу - версии сторон переговоров.

Ранее Президент сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.