В ОБСЕ сообщили подробности согласования формулы Штайнмайера в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и представители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей согласовали формулу Штайнмайера. Об этом сегодня сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Сегодня по рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября члены ТКГ и представители ОРДО и ОРЛО письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера. Текст был согласован этими же советниками в нормандском формате", - отметил Сайдик.
Он подчеркнул, что озвученная им формулировка - это официальная версия. Информация, которая появилась раньше по этому вопросу - версии сторон переговоров.
Ранее Президент сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.