Российские СМИ опубликовали письма с формулой Штайнмайера, подписанные в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. второе октября. УНН. Письма от представителей Украины, РФ и боевиков “Л/ДНР” ( “отдельных районов Донецкой и Луганской областей”), в которых принимается формула Штайнмайера, опубликованные российской газетой “Коммерсант”, пишет УНН.
Также опубликовано письмо представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку.
Согласно письмам, стороны принимают текст, согласованной дипломатичнимы советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ еще 11 сентября 2019 года (так указано в тексте писем — ред.), по которому формула Штайнмайера якобы должна быть “имплементирована в украинское законодательство”.
Письмо от Украины подписал второй президент и представитель страны в ТКГ Леонид Кучма.
Как писал УНН ранее, члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и представители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей согласовали формулу Штайнмайера. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик
Также, об этом во время брифинга во вторник сказал Президент Украины Владимир Зеленский.