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В пяти украинских военных вузах пройдут обучение 49 офицеров КНР

Киев • УНН

 • 7547 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В пяти украинских военных вузах пройдут обучение 49 офицеров КНР, а пять украинских военнослужащих будут учиться в военных заведениях КНР. Соответствующее дополнительное соглашение подписали директор Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины генерал-майор Николай Садовский и глава военной делегации Центрального военного комитета КНР старший капитан первого ранга Чэнь Чжэ, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

В пяти украинских военных вузах пройдут обучение 49 офицеров КНР

По данным пресс-службы, в ходе визита в Национальный университет обороны Украины им. И.Черняховского было подписано Дополнительное соглашение к Контракту о подготовке военнослужащих КНР в военных учебных заведениях Министерства обороны Украины в 2019-2021 годах. В частности, в пяти высших военных учебных заведениях Вооруженных Сил Украины обучения пройдут 49 офицеров КНР. Военные учебные заведения КНР ожидают в 2019 году для обучения пять военнослужащих от Вооруженных Сил Украины.

Такие договоренности были достигнуты во время пребывания в Украине с рабочим визитом военной делегации Центрального военного комитета Китайской Народной Республики во главе с заместителем начальника Управления профессионального образования Главного управления боевой подготовки Центрального военного комитета КНР старшим капитаном первого ранга Чэнь Чжэ.

Целью мероприятия является обсуждение с китайской делегации перспектив развития сотрудничества в области военного образования и науки, подготовки военнослужащих КНР в украинских высших военных учебных заведениях и расширение такой подготовки на 2019-2021 годы.

Глава иностранной делегации отметил качество подготовки китайских военнослужащих и поблагодарил Министерство обороны, Вооруженные Силы Украины, руководство высших военных учебных заведений за многолетнее плодотворное сотрудничество в области военного образования и подготовки кадров для Национальной Освободительной Армии КНР. В ходе встречи стороны согласились и в дальнейшем активно сотрудничать в области подготовки офицерских кадров.

Напомним, в июле НАТО планирует провести в Черном море дополнительное обучение с Украиной.

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