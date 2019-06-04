У липні в Чорному морі пройдуть спільні навчання НАТО і України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У липні НАТО планує провести в Чорному морі додаткові навчання з Україною. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на спільному прес-брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
"У квітні міністри закордонних справ погодили пакет заходів, включаючи розширення підготовки ваших (України - ред.) Військово-морських сил і берегової охорони", - сказав Столтенберг.
За його словами, пакет заходів також включає розширену морську присутність, заходи в порт, проведення навчань і обмін інформацією.
"Ми бачимо, що проходять регулярно заходи в порти і вчення нашої діючої військово-морської групи, а також інших кораблів союзників НАТО. У липні ми проведемо додаткові навчання в Чорному морі разом з Україною", - додав він.
Нагадаємо, 4 квітня в НАТО узгодили пакет заходів по удосконаленню ситуаційної обізнаності та по активізації підтримки Грузії і України в таких напрямках, як підготовка військово-морських сил і служби берегової охорони, заходи в порти і проведення навчань і обмін інформацією.