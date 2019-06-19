У п’яти українських військових вишах пройдуть навчання 49 офіцерів КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У п’яти українських військових вишах пройдуть навчання 49 офіцерів КНР, а п’ять українських військовослужбовців навчатимуться у військових закладах КНР. Відповідну додаткову угоду підписали директор Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України генерал-майор Микола Садовський та голова військової делегації Центрального воєнного комітету КНР старший капітан першого рангу Чень Чже, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
За даними прес-служби, в ході візиту до Національного університету оборони України ім. І.Черняховського було підписано Додаткову угоду до Контракту про підготовку військовослужбовців КНР у військових навчальних закладах Міністерства оборони України у 2019-2021 роках. Зокрема, у п’яти вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України навчання пройдуть 49 офіцерів КНР. Військові навчальні заклади КНР очікують у 2019 році для навчання п’ять військовослужбовців від Збройних Сил України.
Такі домовленості були досягнуті під час перебування в Україні з робочим візитом військової делегації Центрального воєнного комітету Китайської Народної Республіки на чолі із заступником начальника Управління професійної освіти Головного управління бойової підготовки Центрального воєнного комітету КНР старшим капітаном першого рангу Чень Чже.
Метою заходу є обговорення з китайською делегацію перспектив розвитку співробітництва в галузі військової освіти та науки, підготовки військовослужбовців КНР в українських вищих військових навчальних закладах та розширення такої підготовки на 2019-2021 роки.
Глава іноземної делегації відзначив якість підготовки китайських військовослужбовців та подякував Міністерству оборони, Збройним Силам України, керівництву вищих військових навчальних закладів за багаторічну плідну співпрацю у галузі військової освіти та підготовки кадрів для Національної Визвольної Армії КНР. У ході зустрічі сторони погодилися й надалі активно співпрацювати в галузі підготовки офіцерських кадрів.
Нагадаємо, у липні НАТО планує провести в Чорному морі додаткові навчання з Україною.