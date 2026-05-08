Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указPhoto
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
У путина заявили, что россия согласилась на перемирие с Украиной и обмен пленными

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

рф поддержала инициативу Трампа о перемирии 9-11 мая и обмене пленными. Ранее Зеленский подтвердил соглашение и разрешил проведение парада в москве.

россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу". Об этом заявил помощник президента рф юрий ушаков, сообщают росСМИ, передает УНН

По поручению президента российской федерации владимира путина подтверждаю, что российская сторона считает приемлемой инициативу, которую только что предложил президент США Дональд Трамп относительно перемирия с целью обмена военнопленными между россией и Украиной 

- сказал ушаков. 

Он отметил, что "договоренность по этому поводу достигнута в ходе телефонных контактов с администрацией президента США".

Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом 

- добавил ушаков. 

Также он сказал, что эта инициатива "является продолжением недавнего телефонного разговора президентов россии и США, в ходе которого лидеры особо подчеркнули, что страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы".

Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику 

- резюмировал ушаков. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между рф и Украиной, а также заявил об обмене военнопленными в формате "тысяча на тысячу". 

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие, о котором объявил президент США Дональд Трамп, а также Украина получила согласие от рф на проведение обмена военнопленными.  

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил провести 9 мая парад в москве, подписав соответствующий указ. 

Павел Башинский

