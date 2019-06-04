У Путина отреагировали на возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

"Сам по себе Кучма - весьма авторитетный деятель, опытный деятель, хорошо разбирающийся в этой проблематике. Но здесь очень важна концептуальная позиция главы (украинского - ред.) государства", - сказал представитель Кремля.

Президент Украины 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы.