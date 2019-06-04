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У Путіна відреагували на повернення Кучми в переговори щодо Донбасу

У Путіна відреагували на повернення Кучми в переговори щодо Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Другий президент України Леонід Кучма є авторитетним і досвідченим політиком, але при його поверненні у переговорний процес щодо Донбасу важливіше те, яку позицію займає чинний президент України Володимир Зеленський. Таку думку висловив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Сам по собі Кучма - вельми авторитетний діяч, досвідчений діяч, добре розбирається у цій проблематиці. Але тут дуже важлива концептуальна позиція глави (Української - ред.) держави", - сказав представник Кремля.

Президент України від 3 червня призначив Кучму повноважним представником Києва у контактній групі. Раніше він вже обіймав цю посаду з 2014-го по 2018 рік.

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