У Путіна відреагували на повернення Кучми в переговори щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Другий президент України Леонід Кучма є авторитетним і досвідченим політиком, але при його поверненні у переговорний процес щодо Донбасу важливіше те, яку позицію займає чинний президент України Володимир Зеленський. Таку думку висловив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Сам по собі Кучма - вельми авторитетний діяч, досвідчений діяч, добре розбирається у цій проблематиці. Але тут дуже важлива концептуальна позиція глави (Української - ред.) держави", - сказав представник Кремля.
Президент України від 3 червня призначив Кучму повноважним представником Києва у контактній групі. Раніше він вже обіймав цю посаду з 2014-го по 2018 рік.