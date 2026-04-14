У Путина обвинили Финляндию и страны Балтии в причастности к атакам на Россию

Киев • УНН

 • 2198 просмотра

Помощник Путина Патрушев заявил о прямом участии стран НАТО в атаках на РФ через предоставление воздушного пространства. Дроны якобы бьют по портам Ленинградской области.

Помощник российского диктатора Владимира Путина и глава морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что страны Балтии и Финляндия якобы участвуют в атаках на российскую территорию, предоставляя свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

По словам Патрушева, "киевские спецслужбы с помощью НАТО вредят портам и торговому флоту РФ".

Предоставление странами Балтии и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями

Он добавил, что такая поддержка позволяет наносить удары по объектам "невоенной морской инфраструктуры" и торговому флоту РФ, включая порты в Ленинградской области. Как сказал Патрушев, расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области превышает 1400 километров, а дроны не могут преодолевать такой маршрут без согласия стран НАТО, над территорией которых он проходит.

По данным ЦПД СНБО Украины, в результате ударов беспилотников в порту Усть-Луга было повреждено не менее 30% резервуаров. Этот объект обеспечивает почти 40% общего экспорта нефти РФ.

