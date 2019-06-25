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В ПЦУ призвали молиться за Филарета из-за его советников

Киев • УНН

 • 12091 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Православная Церковь Украина призывает молиться за почетного патриарха Филарета, поскольку из-за возраста и эмоциональное состояние он потерял способность критически мыслить и оценивать информацию, которую ему подают его советники. Такое мнение высказал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря, передает УНН.

В ПЦУ призвали молиться за Филарета из-за его советников

"Досадно наблюдать, как почетный патриарх Филарет созывает пресс-конференцию в частности для того, чтобы цитировать лживую пропаганду из российских информационных помоев, при чем, уже неоднократно опровергнутую...", - отметил Зоря.

По его словам, способность Филарета критически оценивать информацию и отличать правду от лжи значительно снизилась, что можно объяснить его почтенным возрастом и эмоциональным состоянием. Впрочем, как подчеркнул представитель ПЦУ, в этой ситуации картину мира почетного патриарха формируют значительно молодые люди, которые точно знают, что подают ему "публикации с кремлевским душком".

"Если так пойдет дальше - что, ожидать на следующем брифинге цитирование публикаций "спж"("Союз православных журналистов" - ред.) или "расколамнет"? Таким образом будет "утверждаться действительно независимая Украинская Церковь"? Обидно и больно. Помолимся за нашего Старца..." - добавил Зоря.

Напомним, сегодня во время пресс-конференции Филарет заявил, что Православная церковь Украины осуществляет рейдерский захват храмов Украинской православной церкви Киевского патриархата требует вмешательства властей.

При этом, он цитировал выдержки из журналистского расследования, опубликованного в газете "Вести".

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