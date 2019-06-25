У ПЦУ закликали молитися за Філарета через його радників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Православна Церква України закликає молитися за почесного патріарха Філарета, оскільки через вік і емоційний стан він втратив здатність критично мислити і оцінювати інформацію, яку йому подають його радники. Таку думку висловив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря, передає УНН.
"Прикро спостерігати, як почесний патріарх Філарет скликає прес-конференцію зокрема для того, щоби цитувати брехливу пропаганду з російських інформаційних помиєнь, при чому, вже неодноразово спростовану…" - зазначив Зоря.
За його словами, здатність Філарета критично оцінювати інформацію та відрізняти правду від брехні значно знизилася, що можна пояснити його поважним віком та емоційним станом. Втім, як підкреслив представник ПЦУ, у цій ситуації картину світу почесного патріарха формують значно молодші люди, які точно знають, що подають йому "публікації з кремлівським душком".
"Якщо так піде далі - що, очікувати на наступному брифінгу цитування публікацій "спж" ("Союз православних журналістів" – ред.) чи "расколамнєт"? У такий спосіб буде "утверджуватися справді незалежна Українська Церква"? Прикро і боляче. Молімося за нашого Старця..." - додав Зоря.
Нагадаємо, сьогодні під час прес-конференції Філарет заявив, що Православна церква України здійснює рейдерське захоплення храмів Української православної церкви Київського патріархату, що вимагає втручання влади.
При цьому, він цитував витримки з журналістського розслідування, опублікованого в газеті "Вести".