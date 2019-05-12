В ПЦУ прокомментировали проблемы с признанием другими церквями
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Столкнулись с определенными проблемами по признанию нашей автокефалии со стороны других поместных православных церквей. Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Мы столкнулись с определенными проблемами по признанию нашей автокефалии со стороны других поместных православных церквей. Мы не ожидали такого противодействия и агрессии со стороны не только РПЦ, но и со стороны российского государства. Потому что если Путин созвал даже в свое время Совет национальной безопасности по вопросу автокефалии украинской православной церкви, то все понимают на какой повестке дня стоит вопрос нашей автокефалии в российском государстве. И сейчас мы видим, что есть противодействие со стороны РПЦ и российского государства о признании автокефалии нашей церкви. Они проиграли относительно Томоса, говорили, что никогда этого не произойдет и Вселенский патриарх никогда не предоставит Томос на автокефалию Украинской поместной православной церкви", - сообщил он.
Как сообщал УНН, Епифаний прокомментировал объединение ПЦУ с УГКЦ.