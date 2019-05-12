У ПЦУ прокоментували проблеми з визнанням іншими церквами

"Ми стикнулися з певними проблемами щодо визнання нашої автокефалії з боку інших помісних православних церков. Ми не очікували такої протидії і агресії з боку не тільки РПЦ, а й з боку російської держави. Бо якщо Путін скликав навіть свого часу Раду національної безпеки з питання автокефалії Української православної церкви, то всі розуміють на якому порядку денному стоїть питання нашої автокефалії в російській державі. І зараз ми бачимо, що є протидія з боку РПЦ і російської держави щодо визнання автокефалії нашої Церкви. Вони програли щодо Томосу, бо говорили, що ніколи цього не відбудеться і Вселенський патріарх ніколи не надасть Томос на автокефалію Української помісної православної церкви", - повідомив він.



Як повідомляв УНН, Епіфаній прокоментував обєднання ПЦУ з УГКЦ.