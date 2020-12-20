В ПХГ Украины осталось меньше 25 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 18 декабря уменьшился до 24,816 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".
По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Из ПХГ Украины в течение суток 18 декабря отобрано 87,48 млрд куб. м газа.
При этом в данных за 18 декабря указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, Украина перешла с закачки на отбор газа из ПХГ с 21 октября.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8,55 грн за куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, на осень этого года цены на газ для населения начали снова расти - в частности, в ноябре газ подорожал на 30-35% по сравнению с месяцем ранее - до 8,22 грн за кубометр.