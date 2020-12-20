В ПХГ Украины осталось меньше 25 млрд куб. м газа

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 55775 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 88667 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 164117 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 169519 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 372879 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 219011 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 491007 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348010 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 228664 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251167 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
4.5м/с
78%
Популярные новости

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 77675 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 73560 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 60442 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 23174 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 32690 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 130737 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 119135 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 208344 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 372824 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 490981 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 23187 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 35128 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 42850 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 72453 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 94139 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В ПХГ Украины осталось меньше 25 млрд куб. м газа

Киев • УНН

 • 13112 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 18 декабря уменьшился до 24,816 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

В ПХГ Украины осталось меньше 25 млрд куб. м газа

По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Из ПХГ Украины в течение суток 18 декабря отобрано 87,48 млрд куб. м газа.

При этом в данных за 18 декабря указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина перешла с закачки на отбор газа из ПХГ с 21 октября.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8,55 грн за куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, на осень этого года цены на газ для населения начали снова расти - в частности, в ноябре газ подорожал на 30-35% по сравнению с месяцем ранее - до 8,22 грн за кубометр.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,737.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59