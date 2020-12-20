У ПСГ України залишилося менше 25 млрд куб. м газу

За останніми даними, за звітну добу в ПСГ України газ не закачувався.

З ПСГ України протягом доби 18 грудня відібрано 87,48 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 18 грудня вказано, що в Україну зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна перейшла з закачки на відбір газу з ПСГ з 21 жовтня.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8,55 грн за куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, на осінь цього року ціни на газ для населення почали знову зростати - зокрема, у листопаді газ подорожчав на 30-35% у порівнянні з місяцем раніше - до 8,22 грн за кубометр.