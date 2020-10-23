Україна перейшла на відбір газу з ПСГ

За останніми даними, за добу 21 жовтня в ПСГ України газ не закачувався, тоді як ще день до цього, 20 жовтня, закачка на рівні 0,64 млн куб. м фіксувалася.

З ПСГ України протягом доби 21 жовтня відібрано 12,02 млн куб. м газу. Так, зменшення обсягів газу почало фіксуватися з 20 жовтня, тоді було відібрано з ПСГ - 3,58 млн куб. м.

При цьому в даних за 21 жовтня вказано, що в Україну зі Словаччини надійшло 9,07 млн куб. м газу, з Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, влітку цього року ціни на газ для населення почали знову зростати - на вересень, а на жовтень залишилися незмінними.