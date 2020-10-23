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Украина перешла на отбор газа из ПХГ

Киев  •  УНН

 • 19017 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 21 октября уменьшился до 28,427 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

По последним данным, за сутки 21 октября в ПХГ Украины газ не закачивался, тогда как еще днем ранее, 20 октября, закачка на уровне 0,64 млн куб. м фиксировалась.

Из ПХГ Украины в течение суток 21 октября отобрано 12,02 млн куб. м газа. Так, уменьшение объемов газа стало фиксироваться с 20 октября, тогда было отобрано из ПХГ - 3,58 млн куб. м.

При этом в данных за 21 октября указано, что в Украину из Словакии поступило 9,07 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. Куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, летом этого года цены на газ для населения начали снова расти - на сентябрь, а на октябрь остались неизменными.

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