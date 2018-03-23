ProZorro выставили на продажу памятники Ленину

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20664 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 26650 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 72148 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 79012 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102404 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109440 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116708 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121979 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133129 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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ProZorro выставили на продажу памятники Ленину

ProZorro выставили на продажу памятники Ленину

Киев  •  УНН

 • 12570 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В системе "Prozorro.Продажи" выставили на продажу два металлических памятники Ленину, передает УНН со ссылкой на сайт сервиса.

Памятники было выставлено на аукцион 22 марта, предложения будут приниматься до 1 апреля, а уже 2 апреля определится новый дом для Ленинов. Начальная цена лота, определенная организатором торгов, составляет 498 490 грн минимальный шаг повышения цены составляет 1% или 4984,8 гривен.

Согласно описанию лота, на продажу выставлено лом цветных (бронза) и черных металлов, общей массой 5600 килограммов. Продавцом имущества числится коммунальное предприятие "Комбинат" из города Мариуполя Донецкой области.

Напомним, ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что в украинских городах больше нет памятников Ленину.

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