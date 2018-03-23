ProZorro выставили на продажу памятники Ленину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В системе "Prozorro.Продажи" выставили на продажу два металлических памятники Ленину, передает УНН со ссылкой на сайт сервиса.
Памятники было выставлено на аукцион 22 марта, предложения будут приниматься до 1 апреля, а уже 2 апреля определится новый дом для Ленинов. Начальная цена лота, определенная организатором торгов, составляет 498 490 грн минимальный шаг повышения цены составляет 1% или 4984,8 гривен.
Согласно описанию лота, на продажу выставлено лом цветных (бронза) и черных металлов, общей массой 5600 килограммов. Продавцом имущества числится коммунальное предприятие "Комбинат" из города Мариуполя Донецкой области.
Напомним, ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что в украинских городах больше нет памятников Ленину.