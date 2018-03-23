ProZorro виставили на продаж пам’ятники Леніну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У системі “Prozorro.Продажі” виставили на продаж два металевих пам’ятники Леніну, передає УНН з посиланням на сайт сервісу.
Памятники було виставлено на аукціон 22 березня, пропозиції прийматимуться до 1 квітня, а уже 2 квітня визначиться новий дім для Ленінів. Початкова ціна лоту, визначена організатором торгів, становить 498 490 грн мінімальний крок підвищення ціни складає 1% або 4984,8 гривень.
Згідно з описом лоту, на продаж виставлено брухт кольорових (бронза) та чорних металів, загальною масою 5600 кілограмів. Продавцем майна значиться комунальне підприємство “Комбінат” з міста Маріуполя, Донецької області.
Нагадаємо, раніше голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович повідомив, що в українських містах більше немає пам’ятників Леніну.