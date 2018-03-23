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ProZorro виставили на продаж пам’ятники Леніну

ProZorro виставили на продаж пам’ятники Леніну

Київ • УНН

 • 12570 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. У системі “Prozorro.Продажі” виставили на продаж два металевих пам’ятники Леніну, передає УНН з посиланням на сайт сервісу.

Памятники було виставлено на аукціон 22 березня, пропозиції прийматимуться до 1 квітня, а уже 2 квітня визначиться новий дім для Ленінів. Початкова ціна лоту, визначена організатором торгів, становить 498 490 грн мінімальний крок підвищення ціни складає 1% або 4984,8 гривень.

Згідно з описом лоту, на продаж виставлено брухт кольорових (бронза) та чорних металів, загальною масою 5600 кілограмів. Продавцем майна значиться комунальне підприємство “Комбінат” з міста Маріуполя, Донецької області.

Нагадаємо, раніше голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович повідомив, що в українських містах більше немає пам’ятників Леніну.

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