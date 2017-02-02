В ProZorro рассказали, кто ответственен за проведение сомнительного тендера "Южной железной дороги"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Ответственность за проведение тендера несет тендерный комитет или уполномоченные лица, которых определяет заказчик тендера. Об этом, комментируя сомнительный тендер "Южной железной дороги", сообщили в ГП "ProZorro", передает УНН.
"Согласно ст.11 Закона Украины" О публичных закупках "от 25.12.2015 г. №992 - VІІІ (с изменениями) для организации и проведения процедур закупок заказчик образует тендерный комитет (комитеты) или определяет уполномоченное лицо или лиц. Тендерный комитет или уполномоченное лицо обеспечивает равные условия для всех участников, объективный и честный выбор победителя.
Государственное предприятие "ProZorro" определено ответственным за обеспечение функционирования электронной системы публичных закупок "ProZorro". В функции Предприятия не входит контроль за соблюдением заказчиками и участниками закупок требований действующего законодательства Украины по вопросам публичных закупок ", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно на "ProZorro" было обнаружено сомнительный тендер между "Южной железной дорогой" и подконтрольным Минприроды государственным предприятием "УКРЭКО-ойл" на утилизацию опасных отходов. ГП "УКРЭКО-ойл", не имея собственной базы для утилизации опасных отходов, но желая выиграть тендер, привлекло в качестве субподрядчиков ООО "Микитртуть" и ООО "Никит-сервис", расположенные на оккупированной территории, и указало их в качестве субподрядчиков выполнение услуг .
Однако оказалось, что такое привлечение было сделано ГП "УКРЭКО-ойл" вслепую. Директор ООО "Микитртуть" узнал о том, что документы его предприятия фигурируют в тендерном предложении ГП "УКРЭКО-ойл" от Всеукраинской экологической лиги, которая начала бить тревогу.
При этом в Минприроды не смогли прокомментировать указанную ситуацию, указав, что распорядителем средств является "Южная железная дорога".
Однако в "Южной железной дороги" на запрос УНН ответили, что тендерные документы ГП "УКРЭКО-ойл" были проверены и нарушений не найдено. При этом ответственность за выполнение тендера в "Южной железной дороги" перевели на ГП "УКРЭКО-ойл" .
Как сообщал УНН, ГПУ призвали проверить сомнительный тендер "Южной железной дороги".