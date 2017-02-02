У ProZorro розповіли, хто відповідальний за проведення сумнівного тендеру “Південної залізниці”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Відповідальність за проведення тендеру несе тендерний комітет або уповноважені особи, яких визначає замовник тендеру. Про це, коментуючи сумнівний тендер “Південної залізниці”, повідомили у ДП “ProZorro”, передає УНН.
“Відповідно до ст.11 Закону України „Про публічні закупівлі“ від 25.12.2015 №992 — VІІІ ( зі змінами) для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу чи осіб. Тендерний комітет або уповноважена особа забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця.
Державне підприємство „ProZorro“ визначено відповідальним за забезпечення функціонування електронної системи публічних закупівель „ProZorro“. До функцій Підприємства не належить контроль за дотриманням замовниками та учасниками закупівель вимог чинного законодавства України з питань публічних закупівель”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно на “ProZorro” було виявлено сумнівний тендер між “Південною залізницею” та підконтрольним Мінприроди державним підприємством “Укреко-ойл” на утилізацію небезпечних відходів. ДП “Укреко-ойл”, не маючи власної бази для утилізації небезпечних відходів, але бажаючи виграти тендер, залучило у якості субпідрядників ТОВ “Микитртуть” та ТОВ “Микит-сервіс”, що розташовані на окупованій території, та вказало їх як субпідрядників виконання послуг.
Однак виявилося, що таке залучення було зроблено ДП “Укреко-ойл” всліпу. Директор ТОВ “Микитртуть” дізнався про те, що документи його підприємства фігурують в тендерній пропозиції ДП “Укреко-ойл” від Всеукраїнської екологічної ліги, яка почала бити на сполох.
При цьому у Мінприроди не змогли прокоментувати вказану ситуацію, вказавши, що розпорядником коштів є “Південна залізниця”.
Однак у “Південній залізниці” на запит УНН відповіли, що тендерні документи ДП “Укреко-ойл” були перевірені і порушень не знайдено. При цьому відповідальність за виконання тендеру в “Південній залізниці” переклали на ДП “Укреко-ойл”.
Як повідомляв УНН, ГПУ закликали перевірити сумнівний тендер “Південної залізниці”.