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В производстве относительно мэра Черкасс возникли процессуальные противоречия

В производстве относительно мэра Черкасс возникли процессуальные противоречия

Киев  •  УНН

 • 11795 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Прокуратура внесла апелляционные жалобы на судебные решения по возврату ходатайств об избрании мэру меры пресечения и его отстранении от должности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

“В вторник, 9 октября 2018, следственный судья Сосновского районного суда м. Черкаси вернул ходатайство прокуроров об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога и отстранении его от должности. Указанные решения суда органами прокуратуры и следствия расценены как необоснованные, в связи с чем они обжалованы в Апелляционном суде Черкасской области”, - говорится в сообщении.

Отметим, что Черкасская местная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов в форме процессуального руководства во время досудебного расследования уголовного производства по подозрению городского головы г. Черкассы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для юридического лица, использование служебным лицом власти вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, принимаются меры, направленные на объективное исследование всех обстоятельств совершения уголовных преступлений и принятие конечного процессуального решения в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.

Напомним, 9 октября стало известно, что подозреваемый мэр г.Черкассы Анатолий Бондаренко объявил о намерении уйти в месяц в отпуск.

Как сообщал УНН, мэру Черкасс объявили о подозрении в создании искусственных препятствий в работе депутатов Черкасского городского совета. А затем — еще и в злоупотреблении властью.

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