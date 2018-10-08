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Меру Черкас повідомили про нову підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міському голові Черкас оголосили підозру у зловживанні владою. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.

"У понеділок, 08.10.2018, Черкаською місцевою прокуратурою у співпраці з Управлінням захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України повідомлено про нову підозру міському голові м. Черкаси у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи, використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

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Під час досудового розслідування з'ясувалося: підозрюваний, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування, у липні 2017 року підписав і скерував до суду лист про відкликання апеляційної скарги в господарській справі за позовом Черкаської міської ради до приватного підприємства, яке займається будівництвом, про стягнення боргу через невиконання цим підприємством умов договору оренди щодо строків початку будівництва та розірвання договору.

На підставі цього листа Київський апеляційний господарський суд залишив без розгляду апеляційну скаргу Черкаської міської ради. Це унеможливило стягнення з орендаря боргу в бюджет міста.

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Такі дії мера спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам в особі Черкаської міськради у вигляді недоотриманих доходів загальним фондом бюджету міста в розмірі понад 447 тисяч грн.

"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об’єктивне дослідження всіх обставин кримінального провадження та прийняття кінцевого процесуального рішення відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства. За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – зазначили у прокуратурі.

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Нагадаємо, меру Черкас оголосили про підозру у створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міської ради. 

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