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Прокуратура оскаржить рішення про закриття справи проти Кернеса

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Прокуратура подаватиме апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду Полтави про закриття кримінального провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців. Про це сьогодні повідомила на брифінгу заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська, передає кореспондент УНН.

Прокуратура оскаржить рішення про закриття справи проти Кернеса

“Повністю з формальних підстав порушена процедура, передбачена КПК для судових рішень. У зв’язку з цим, ми будемо подавати апеляційну скаргу. У мене немає сумніву, що при такій ситуації, очевидно, наша апеляційна скарга має всі шанси бути задоволена апеляційним судом”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, 10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса, його охоронців "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їхню тривала відсутність на суді як відмову від обвинувачення.

Прокуратура Полтавської області розпочала кримінальне провадження за фактом закриття Київським районним судом Полтави кримінального провадження щодо Кернеса та його охоронців.

Українські Національні Новини

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