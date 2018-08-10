Прокуратура обжалует решение о закрытии дела против Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Прокуратура подавать апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии уголовного производства в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников. Об этом сегодня сообщила на брифинге заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская, передает корреспондент УНН.
"Полностью по формальным основаниям нарушена процедура, предусмотренная УПК судебных решений. В связи с этим, мы будем подавать апелляционную жалобу. У меня нет сомнения, что при такой ситуации, очевидно, наша апелляционная жалоба имеет все шансы быть удовлетворенной апелляционным судом", - отметила она.
Как сообщал УНН, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.
Прокуратура Полтавской области начала уголовное производство по факту закрытия Киевским районным судом Полтавы уголовного производства в отношении Кернеса и его охранников.