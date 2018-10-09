Черкаський мер, якому оголосили дві підозри, йде у відпустку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що йде у відпустку на місяць. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я написав на місяць відпустку. Поки не закінчаться справи, я як чесний громадянин буду у відпустці. Що стосується завтрашньої застави, жодної копійки я вносити не буду. Тому що таких коштів – 415 тисяч гривень – у мене немає", – заявив мер.
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Крім того, він зазначив, що вважає звинувачення у свою адресу "політично вмотивованими", а також, що "прокурор області виконує політичне замовлення".
Міський голова додав, що не має наміру ховатися від слідства.
Нагадаємо, меру Черкас оголосили про підозру у створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міської ради. А згодом – ще й у зловживанні владою.