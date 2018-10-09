Черкасский мэр, которому объявили два подозрения, идет в отпуск
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что уходит в отпуск на месяц. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Я написал на месяц отпуск. Пока не закончатся дела, я как честный гражданин буду в отпуске. Что касается завтрашней залога, ни копейки я вносить не буду. Потому что таких средств – 415 000 гривен – у меня нет", – заявил мэр.
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Кроме того, он отметил, что считает обвинения в свой адрес "политически мотивированными", а также, что "прокурор области выполняет политический заказ".
Мэр добавил, что не намерен скрываться от следствия.
Напомним, мэру Черкасс объявили о подозрении в создании искусственных препятствий в работе депутатов Черкасского городского совета. А потом – еще и в злоупотреблении властью.