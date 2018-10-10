У провадженні стосовно мера Черкас виникли процесуальні суперечності

“У вівторок, 9 жовтня 2018 року, слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси повернув клопотання прокурорів про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення його від посади. Указані рішення суду органами прокуратури та слідства розцінено як необґрунтовані, у зв’язку з чим їх оскаржено до апеляційного суду Черкаської області”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Черкаська місцева прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час досудового розслідування кримінального провадження за підозрою міського голови м. Черкаси у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 351 (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи, використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам) Кримінального кодексу України.



Разом з тим, досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні триває, вживаються заходи, спрямовані на об’єктивне дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та прийняття кінцевого процесуального рішення відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.

Нагадаємо, 9 жовтня стало відомо, що підозрюваний міський голова м.Черкас Анатолій Бондаренко оголосив про намір піти на місяць у відпустку.

Як повідомляв УНН, меру Черкас оголосили про підозру у створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міської ради. А згодом – ще й у зловживанні владою.



